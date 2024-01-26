Путин поручил присвоить статус ветерана боевых действий участникам СВО без контракта

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Владимир Путин поручил внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий участникам СВО, которые выполняли задачи без заключения контракта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, статус должен выдаваться бойцам на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания. Основанием для получения статуса также может стать наградный материал с данными о вручении.

Ответственным за исполнение поручения назначен Михаил Мишустин. Путин ожидает доклад по итогам работы до 1 апреля 2024 года.

Вместе с этим Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов спецоперации на Украине не дольше трех месяцев. Соответствующее поручение должно быть проработано до апреля текущего года. Ответственным за исполнение поручения также назначен Мишустин.

