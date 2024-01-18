В РФ предложили утвердить компенсацию для ветеранов с высшим образованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ предложили утвердить денежные компенсации для ветеранов, которые платно обучались в университете. Соответствующее письмо директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда России Антона Котякова, пишет RT.

В своем обращении политолог напомнил о действующем законодательстве, согласно которому ветераны боевых действий имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований.

При этом, продолжил Орлов, некоторые граждане уже получили высшее образование на платной основе еще до обретения статуса ветерана.

Эксперт указал, что для такой категории лиц данная мера поддержки может быть неактуальной. В этой связи политолог призвал оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков попросил депутатов Госдумы наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветерана. Ведомство рассчитывает на поддержку законодателей в этом вопросе, подчеркнул министр.

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