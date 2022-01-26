Песков опроверг наличие призыва к бизнесменам Италии отказаться от встречи с Путиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы просьбе к бизнесу Италии касательно встречи с Владимиром Путиным, сообщает RT.

По его словам, газетные сообщения о рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с Владимиром Путиным стоят недорого.

"Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счет", – сказал Песков.

Он добавил, что на встрече не смогут присутствовать только 3 человека, остальные будут – всего 16 человек.

"Очень представительный состав. Встреча будет по расписанию", – сказал Песков.

Ранее итальянские СМИ писали, что правительство Италии попросило Торговую палату отменить запланированную на 26 января видеоконференцию руководителей ведущих итальянских компаний и Владимира Путина.

До этого Песков прокомментировал планы США ввести санкции против Путина.