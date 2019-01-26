Пушков раскритиковал немецкие СМИ за слова о блокаде Ленинграда

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал статью в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, в которой журналистка Зильке Бигальке раскритиковала Россию за празднование годовщины снятия блокады Ленинграда.
Пушков заявил, что СМИ Германии "совсем берега потеряли".
"Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли", – написал он в микроблоге в Twitter.
Журналистка написала о том, что в России делают акцент на национальной гордости, а не на памяти. При этом Бигальке отметила, что блокада Ленинграда остается "болезненным" моментом в истории России. Также она признала, что блокада была геноцидом.
25 января министерство обороны России опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда.
Ленинград был окружен немецкими войсками 8 сентября 1941 года. В этом время в городе находились более 2,5 миллиона жителей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года.
26 января стало известно, что в Москве открылась фотовыставка, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В основу экспозиции вошли кадры военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.