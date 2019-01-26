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13:50

Пушков раскритиковал немецкие СМИ за слова о блокаде Ленинграда

власть политика за рубежом

13:50

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал статью в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, в которой журналистка Зильке Бигальке раскритиковала Россию за празднование годовщины снятия блокады Ленинграда.

Пушков заявил, что СМИ Германии "совсем берега потеряли".

"Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли", – написал он в микроблоге в Twitter.

Журналистка написала о том, что в России делают акцент на национальной гордости, а не на памяти. При этом Бигальке отметила, что блокада Ленинграда остается "болезненным" моментом в истории России. Также она признала, что блокада была геноцидом.

25 января министерство обороны России опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда.

Ленинград был окружен немецкими войсками 8 сентября 1941 года. В этом время в городе находились более 2,5 миллиона жителей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года.

26 января стало известно, что в Москве открылась фотовыставка, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В основу экспозиции вошли кадры военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера.

власть политика за рубежом

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