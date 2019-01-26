Немецкая журналистка раскритиковала празднование снятия блокады Ленинграда

Годовщину снятия блокады с Ленинграда в России празднуют как торжество, хотя речь идет о масштабной трагедии. Об этом написала журналистка Зильке Бигальке в своей статье в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Журналистка напомнила, что в это воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады с города. По ее мнению, в России делают акцент на национальной гордости, а не на памяти. При этом Бигальке отметила, что блокада Ленинграда остается "болезненным" моментом в истории России.
Она признала, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, в результате которого "погибло более миллиона человек". Однако журналистка подчеркнула, что после окончания войны ни одна из сторон не хотела называть случившееся именно так, а российские власти "представляют осажденных как героев мужественно сопротивлявшихся немцам".
25 января Минобороны опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. Среди прочего там можно найти постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.
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