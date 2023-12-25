Путин заявил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве в 2024 году

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Владимир Путин предложил провести юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае следующего года в Москве. Эту инициативу он озвучил во время выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС.

Он отметил, что в 2024 году ЕАЭС исполнится десять лет.

"Мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве", – указал президент РФ.

Ранее в рамках проведения саммита ЕАЭС Путин в шутку попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко поставить в Россию яйца. Так он отреагировал на выступление белорусского лидера, когда тот заявил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства: зерном, молоком, мясом, овощами, яйцами и другими товарами.



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