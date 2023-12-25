Врачи скорой смогут оказывать помощь без согласия пациента при угрозе жизни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон, согласно которому врачам скорой помощи будет разрешено проводить медицинское вмешательство без согласия пациента, если его жизни угрожает опасность. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что медики смогут проводить лечение, чтобы устранить угрозу жизни человека, вне медучреждения.

Ранее Совфед одобрил инициативу, которая освобождает врачей от обязанности брать добровольное согласие на медицинское вмешательство у пациентов или родителей несовершеннолетних.

Проект дополнит список оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия россиянина, одного из родителей или иного законного представителя. В этот перечень включат такой пункт, как оказание помощи вне медицинской организации, если вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни.

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