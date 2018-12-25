На программу развития цифровой экономики потратят почти 2 трлн рублей

Программа развития цифровой экономики будет стоить более 1,8 трлн рублей

Более 1,8 триллиона рублей потратят в 2019-2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики. Об этом на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию заявил Дмитрий Медведев. Текст опубликован на сайте правительства РФ.

Более триллиона рублей из этих средств выделят из федерального бюджета. Деньги пойдут на создание условий для внедрения современных технологий во всех отраслях.

Всего будет шесть направлений, каждое из которых – отдельный федеральный проект. К примеру, на совершенствование правового регулирования цифровой среды до 2024 года планируется выделить более 1,5 миллиарда рублей.

Один из самых затратных проектов касается создания информационной инфраструктуры для цифровой экономики. Предполагаемый объем финансирования до 2024 года составит 772 миллиарда рублей.

143 миллиарда рублей пойдут на проект по обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Для создания российских сквозных цифровых технологий направят 450 миллиардов рублей.