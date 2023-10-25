РФ лучше других знает, как бороться с террористами – Песков

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Россия неоднократно сталкивалась с терроризмом в разных его проявлениях и лучше других знает, как с ним бороться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше многих других знаем, что это такое и как бескомпромиссно с ними надо бороться. Что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", – сказал он, отвечая на вопрос о годовщине "Норд-Оста".

Песков добавил, что в Кремле хранят память об этой трагедии, о тех, кто погиб, и тех, кто приложил усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти людей. Теракт в театральном центре на Дубровке он назвал чудовищным.

23 октября исполнился 21 год с момента теракта в театре на Дубровке. В 2002 году 40 чеченских боевиков взяли в заложники 912 человек в здании театрального центра в Москве во время мюзикла "Норд-Ост". Концертный зал по периметру заминировали, в зале посадили террористок-смертниц, а в центре установили снаряды.

В ходе переговоров захватчики потребовали вывести войска из Чечни. Утром 26 октября российские спецслужбы начали операцию по освобождению. Всех террористов уничтожили, погибли 130 заложников.



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