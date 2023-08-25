Путин поручил кабмину создать национальную систему туристических троп

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Владимир Путин поручил российскому правительству создать национальную систему туристических троп. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса", – отмечается в сообщении.

Согласно документу, поручение должно быть исполнено в срок до 30 декабря 2023 года.

Помимо этого, Путин поручил властям совместно с заинтересованными органами рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, которые предусматриваются программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных отелей, туристических троп и обеспечению их объектами необходимой инфраструктуры.

По указанному поручению доклад должен быть предоставлен до 1 февраля 2024 года. Эти поручения даны по результатам проведенного 29 июня 2023 года пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".

Ранее в Госдуме призвали создать программу для улучшения инфраструктуры туристических мест в РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил соответствующее письмо главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. В письме Милонов обратил внимание, что в последнее время в российских городах увеличился туристический поток.

Парламентарий попросил рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы по оборудованию туристических и посещаемых мест, городов, локаций и тому подобных объектов необходимым количеством общественных туалетов, оборудованных пеленальными комнатами и местами для кормления грудью.



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