В Госдуме призвали создать программу для улучшения инфраструктуры туристических мест в РФ

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Программу для улучшения инфраструктуры туристических мест хотят разработать в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. В нем он обратил внимание, что в последнее время в российских городах увеличился туристический поток. Сами россияне, а также прибывшие из-за рубежа туристы приезжают в Москву, Санкт-Петербург, Великий и Нижний Новгород, Казань, города Золотого Кольца и Дальний Восток, подчеркнул Милонов.

По его словам, на фоне наплыва туристов в этих городах стали активно развивать соответствующие направления бизнеса и инфраструктуру. Однако депутат рассказал, что получает множество жалоб, которые указывают на недостатки туристических мест.

"Множество обращений касаются дефицита или полного отсутствия общественных туалетов, пеленальных комнат и мест для личной гигиены", – уточнил он.

Милонов объяснил, что многим туристам с детьми приходится стоять в больших очередях, чтобы попасть в уборную, или они вынуждены пользоваться удобствами ресторанов или кафе, которые располагаются рядом.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы по оборудованию туристических и посещаемых мест, городов, локаций и тому подобных объектов необходимым количеством общественных туалетов, оборудованных пеленальными комнатами и местами для кормления грудью", – написал он в письме.

Парламентарий сделал акцент на том, что внешний облик этих объектов не должен находиться в контрасте с архитектурным стилем туристических мест.

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