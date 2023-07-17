Эксперт рассказал, куда отправиться отдохнуть из Москвы на поезде

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Туристы в этом сезоне выбирают не только поездки к морю и речные круизы, но и экскурсионные поезда. Спрос на них увеличивается каждый год, улучшается инфраструктура. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

По его словам, одним из самых бюджетных и популярных вариантов отдыха летом являются комплексные туры от крупных туроператоров. Вариантов при этом много, количество направлений растет из-за популярности такого вида туризма.

Он уточнил, что самыми востребованными проектами являются "Серебряное ожерелье России" и "Золотое кольцо России". Там можно увидеть не только различные памятники культуры, но и отдохнуть на природе. Меню в экскурсионных поездах разнообразное, голодными туристы не остаются. Стоимость подобных круизов на двоих за три ночи, четыре дня составляет 15–17 тысяч рублей.

Долина лотосов

Отмечается, что экскурсия в долину лотосов, расположенную в дельте реки Волги, рассчитана на 5 дней. Туристы посетят Богдинско-Баскунчакский заповедник в Астраханской области, где смогут увидеть Поющие скалы, там же они попробуют местную кухню. На следующий день запланирована водная прогулка по полям лотосов. Стоимость на пять дней – 35 тысяч рублей.

Казань

Тур в Казань предполагает интерактивные завтраки с дегустацией и мастер-классами по приготовлению татарских блюд, в частности эчпочмака. Также гости посетят знаменитый Казанский кремль и погуляют по столице Татарстана. Три дня обойдутся в 26 тысяч рублей, уточнили в материале.

Ульяновск

По информации издания, экскурсия предлагает туристам увидеть Волгу с самой высокой точки и посетить историческую реконструкцию бала. Также гостей посвятят в пионеры в Доме-музее Ленина, церемонию будут сопровождать звуки горна и барабана. Стоимость за четыре дня составляет 22 450 рублей.

Сортавала

Отмечается, что в столице Северного Приладожья – городе Сортавале – путешественников ждут прогулки по скалам, посещение мастерской по камнеобработке и красоты Рускеальского парка. Три дня будут стоить 18 тысяч рублей.

Псков

Уточняется, что туристы познакомятся с несколькими городами по пути в Псков. В первый день они увидят Новгородский кремль, во второй поедут в город Старая Русса, там можно будет узнать о процессе солеварения и продегустировать старорусскую соль. Также путешественники посетят ферму "Изборский страус", в которой обитают редкими черноафриканские страусы, северные олени и другие животные. Стоимость – 23 тысячи рублей (три дня).

Удмуртия

В этой поездке гости смогут познакомиться поближе с кухней Удмуртии. В первый день они посетят гастрономический заповедник "Лудорвай" и попробуют перепечи – удмуртские ватрушки с различными начинками. На второй день поедут в город Сарапул, где выпьют чай на веранде и продегустируют знаменитый купеческий пирог – разборник. По информации издания, четыре дня обойдутся в 25 тысяч рублей.

Гродно

Во время этого путешествия можно будет познакомиться с одним из городов Белоруссии – Гродно. Туристы погрузятся в архитектуру разных эпох. Добавляется, что они увидят средневековые замки, познакомятся с историческим центром Минска. Стоимость – 40 тысяч рублей (5 дней).

Великий Устюг

Почувствовать атмосферу новогодней сказки можно летом, отправившись на поезде в Великий Устюг. Отмечается, что для путешественников подготовили развлекательную программу, посещение памятников северорусского зодчества. Поездка обойдется в 8 тысяч рублей за три дня.

Ясная Поляна

Сообщается, что прикоснуться к атмосфере, в которой творил писатель Лев Толстой, можно в музее-заповеднике "Ясная Поляна". В первый день гости совершат обзорную экскурсию по Туле, посетят Музей самоваров, попробуют тульский пряник. Затем узнают больше о творчестве писателя в самой Ясной Поляне и пообедают в кафе русской кухни "Прешпект". Стоимость – 16 тысяч рублей (3 дня).

Черное море

Эта поездка предполагает визит на лучшие винзаводы страны на побережье Черного моря. Путешественники побывают на "Абрау-Дюрсо", комплексе "Кубань-вино", винодельне "Фанагория". Там они продегустируют продукцию, познакомятся с историей этих мест. Стоимость – 50 тысяч рублей (5 дней), заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что к 2030 году круглогодичные курорты создадут на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях. Приоритетными курортными местами будут Абрау Дюрсо, Новая Анапа, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье. К ним будут повышенные требования, так как для реализации проектов нужен комплексный подход.

До этого гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что самыми бюджетными направлениями России для отдыха этим летом являются Северный Кавказ, Карелия и Золотое кольцо. Также специалист посоветовал рассмотреть варианты поездок в Поволжье или Калининград, куда можно приехать, чтобы просто провести выходные.

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