Путин обсудил с Совбезом РФ поддержку соотечественников за границей

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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ поддержку соотечественников за границей.

"У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – поддержка соотечественников за рубежом", – заявил президент, открывая оперативное совещание.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что российская сторона всегда выступала против охоты США за гражданами РФ в третьих странах и требует прекращения подобной практики. Однако, по его словам, американская администрация продолжает игнорировать интересы других государств и живет в своем мире, построенном на собственных правилах.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение на родину всех своих граждан, которые содержатся в американских тюрьмах. Это является безусловным приоритетом.

Российский дипломат призвал политиков и журналистов США перестать играть на судьбах людей и дать возможность компетентным органам обеих стран для спокойной работы в вопросе обмена заключенными.

РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах