Песков назвал прерогативой московских властей переименование площади Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Решение о переименовании площади Европы в центре Москвы в площадь Евразии является прерогативой столичных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этим представитель Кремля отказался комментировать данное решение.

"Мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", – сказал политик.

Накануне Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади, расположенной вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово. Она получила название "площадь Евразии".

Кроме того, в Москве переименовали проектируемые проезды № 7160, 7161 и 7163 в Щербинке в ТиНАО и Новотроицкое шоссе в проспект Славского, который пройдет от Калужского шоссе до границ Подольска в районе проспекта Юных Ленинцев. Общая протяженность дороги составит около 16,5 километра.

В свою очередь, безымянный объект улично-дорожной сети в Краснопахорском районе ТиНАО стал улицей Лиозновой. Новая улица протянулась от Калужского шоссе до 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре.