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Москва 24

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Культура

25 июля, 22:34

Путин поручил продумать новые меры поддержки циркового искусства

властькультура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цирковому искусству нужно уделить больше внимания, особенно после сокращения числа сотрудников "Цирка дю Солей". Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что по нацпроекту ведется реконструкция зданий цирка.

"Здания "Росгосцирка" – это более 30 уникальных пространств, являющихся, как правило, культурными центрами в регионах, очень любимыми местами семейного посещения", – сказала министр.

Любимова подчеркнула, что дополнительных вложений требуют новые современные программы. Она предположила, что помощь государства может заключаться именно во вложениях в эти программы.

Министр назвала цирковое искусство дорогим видом, связанным с пиротехникой и костюмами. По ее словам, это единственное, на что требуются дополнительные расходы.

"Тем более, что сейчас "дю Солей" прекратил существование. Возможны какие-то новые формы, организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты, вы с ними пообщайтесь еще раз", – поручил президент.

Ранее Владимир Путин учредил 2 октября День среднего профессионального образования. В документе говорится, что праздник учреждается для развития и популяризации среднего профессионального образования.

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