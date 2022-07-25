Путин поручил продумать новые меры поддержки циркового искусства

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Цирковому искусству нужно уделить больше внимания, особенно после сокращения числа сотрудников "Цирка дю Солей". Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что по нацпроекту ведется реконструкция зданий цирка.
"Здания "Росгосцирка" – это более 30 уникальных пространств, являющихся, как правило, культурными центрами в регионах, очень любимыми местами семейного посещения", – сказала министр.
Любимова подчеркнула, что дополнительных вложений требуют новые современные программы. Она предположила, что помощь государства может заключаться именно во вложениях в эти программы.
Министр назвала цирковое искусство дорогим видом, связанным с пиротехникой и костюмами. По ее словам, это единственное, на что требуются дополнительные расходы.
"Тем более, что сейчас "дю Солей" прекратил существование. Возможны какие-то новые формы, организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты, вы с ними пообщайтесь еще раз", – поручил президент.
Ранее Владимир Путин учредил 2 октября День среднего профессионального образования. В документе говорится, что праздник учреждается для развития и популяризации среднего профессионального образования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: