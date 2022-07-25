Путин поздравил сотрудников следственных органов РФ с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия России с профессиональным праздником.

Президент РФ подчеркнул, что работа следователей должна учитывать гуманизацию законодательства, однако с преступлениями, которые угрожают жизни и здоровью людей, нужно бороться жестко и непримиримо.

Глава государства отметил, что сотрудники российских следственных органов ведут сложную, ответственную и кропотливую работу, решают задачи государственной важности, отстаивают на деле верховенство закона и справедливости, а также вносят огромный вклад с борьбу с криминалом, коррупцией и экстремизмом.

"Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы", – говорится в поздравлении президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Особые слова признательности Путин адресовал ветеранам органов следствия. Он пожелал им здоровья и благополучия, а также поблагодарил за готовность всегда оставаться в строю и делиться богатейшим опытом.

Президент выразил уверенность, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами, а также продолжит совершенствовать знания, правовую культуры и внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий.

"Рассчитываю, что работники следственных органов России будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу возложенных на вас важнейших задач. Хочу пожелать вам успехов в службе и всего самого доброго", – заключил Путин.

День сотрудника органов следствия в России ежегодно отмечают 25 июля. Выбор даты обусловлен тем, что 25 июля 1713 года указом Петра I была образована первая в стране следственная канцелярия под руководством гвардии майора князя Михаила Волконского.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за рубежом в защиту граждан и интересов России. По его словам, зафиксировано немало случаев, когда россияне становились потерпевшими от преступлений в других государствах, однако местное правосудие зачастую выносило мягкие приговоры и игнорировало важные обстоятельства из-за лояльного отношения к гражданам своей страны.