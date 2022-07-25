Путин поздравил сотрудников следственных органов РФ с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия России с профессиональным праздником.
Президент РФ подчеркнул, что работа следователей должна учитывать гуманизацию законодательства, однако с преступлениями, которые угрожают жизни и здоровью людей, нужно бороться жестко и непримиримо.
Глава государства отметил, что сотрудники российских следственных органов ведут сложную, ответственную и кропотливую работу, решают задачи государственной важности, отстаивают на деле верховенство закона и справедливости, а также вносят огромный вклад с борьбу с криминалом, коррупцией и экстремизмом.
"Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы", – говорится в поздравлении президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Особые слова признательности Путин адресовал ветеранам органов следствия. Он пожелал им здоровья и благополучия, а также поблагодарил за готовность всегда оставаться в строю и делиться богатейшим опытом.
Президент выразил уверенность, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами, а также продолжит совершенствовать знания, правовую культуры и внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий.
"Рассчитываю, что работники следственных органов России будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу возложенных на вас важнейших задач. Хочу пожелать вам успехов в службе и всего самого доброго", – заключил Путин.
День сотрудника органов следствия в России ежегодно отмечают 25 июля. Выбор даты обусловлен тем, что 25 июля 1713 года указом Петра I была образована первая в стране следственная канцелярия под руководством гвардии майора князя Михаила Волконского.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за рубежом в защиту граждан и интересов России. По его словам, зафиксировано немало случаев, когда россияне становились потерпевшими от преступлений в других государствах, однако местное правосудие зачастую выносило мягкие приговоры и игнорировало важные обстоятельства из-за лояльного отношения к гражданам своей страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: