Путин призвал не затягивать сроки создания культурных комплексов

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Сроки создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов не должны бесконечно затягиваться. Такое заявление сделал Владимир Путин на тематическом совещании, которое проходило по видеосвязи.

Речь шла о работе филиала Третьяковской галереи в Калининграде, создании культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Эти центры имеют собственную уникальную архитектуру, что будет подчеркивать самобытный облик каждого из городов, указал президент.

Глава государства обратил внимание на высокий запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие творческих способностей. Он считает, что людям следует давать равные возможности для учебы и самореализации, а культурные комплексы являются одним из магистральных направлений для решения этих задач.

"Сегодня (25 июня 2025 года. – Прим. ред.) хотел бы услышать, в какой стадии находится строительство каждого объекта, какие есть сложности, что мешает более активно идти вперед. И главное – четко обозначить конкретные сроки их полного ввода в эксплуатацию и открытия для граждан", – добавил российский лидер.

Ранее Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России и гордостью страны. Он отметил вклад учреждений в поддержку молодых музыкантов, художников и артистов. Такое участие, по его мнению, помогает созидательно включаться в общественную жизнь РФ, что созвучно с "традициями, ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры".