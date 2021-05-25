Мэр Нижневартовска покинул свой пост

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Мэр Нижневартовска Василий Тихонов покинул свой пост. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", – сообщил Тихонов.
Он подчеркнул, что проходящая проверка не должна отбросить тень на всю команду, сейчас же администрация продолжает работать и обеспечивать жизнедеятельность города.
Чиновник отметил, что губернатор Югры Наталья Комарова уже согласовала его решение об увольнении. Новый градоначальник будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре – ноябре 2021 года.
Ранее глава Владивостока Олег Гуменюк заявил о своей отставке. Данное решение он принял вместе с вице-премьером РФ, полпредом президента страны в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморского края Олегом Кожемяко.
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