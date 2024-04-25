Путин: власти готовят к запуску механизм регулярной гильотины

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Правительство РФ готовит новый этап послабления для бизнеса в виде модернизированного механизма регулярной гильотины. Эта мера станет еще одним масштабным этапом дебюрократизации, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он уточнил, что, по сути, предстоит масштабный этап расчистки нормативной базы. По его словам, в последние три года в стране внедряется региональный инвестиционный стандарт, задача которого состоит в обеспечении единых принципов и механизмов привлечения инвесторов во всех субъектах.

Также, как отметил президент, условия для бизнеса в стране сделают максимально предсказуемыми.

"Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути", – подчеркнул Путин.

Более того, глава государства пообещал, что власти и дальше будут поддерживать бизнес, чтобы он создавал перспективные проекты, наращивал вложения капитала и формировал новые рабочие места.

"Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и квалификации, его нельзя покрыть за счет мигрантов. Он подчеркнул, что правительство России совместно с бизнесом будут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.

