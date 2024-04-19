"Известия": иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ

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Минэкономразвития России и "Деловая Россия" предлагают выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года для привлечения иностранных инвесторов. Об этом сообщает газета "Известия".

Условием для получения виз в законопроекте предлагается установить инвестиции в размере от 50 миллионов рублей. Первоначально планировалось, что визы будут выдаваться только резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). Однако, по данным газеты, в "Деловой России" выступили против и после обсуждений власти согласились, что целесообразно предоставлять визы всем инвесторам, желающим реализовать свои проекты на территории любого региона страны.

"Чтобы дополнительно гарантировать, что иностранец будет соблюдать свои обязательства, мы предложили прописать еще одно условие – подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного инвестором объема вложений. В противном случае срок визы может быть сокращен", – рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

Минэкономразвития на данный момент официально не сообщало, действительно ли власти примут подобные меры поддержки для иностранных инвесторов именно в предложенном виде.

Количество проверок бизнеса в России заметно уменьшилось, однако контроль за предпринимательской деятельностью необходимо сохранять, заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также сообщалось, что инвесторы в РФ смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их "С"-деньги. Речь идет о продаже бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии.