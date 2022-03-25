Путин рассказал о письмах своего деда к сыновьям, написанных во время ВОВ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал, что письма, которые его дед писал своим сыновьям во время Великой Отечественной войны, заставили его по-другому посмотреть на свою семью и на государство.

"Я имел возможность почитать переписку своего деда со своими сыновьями. <...> Знаете, открываешь, а там все по-другому, по-другому начинаешь смотреть на семью и на страну, на культуру нашего народа", – сказал он в ходе встречи с лауреатами премий президента РФ в области литературы и искусства.

Глава государства обратил внимание на искренность и глубину этих писем. По его словам, эти тексты позволили ему прочувствовать суть тех событий, осознать, как война отразилась на судьбах отдельных людей, на целой стране.

"Понимаешь сразу, в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", – заключил президент.

Ранее Путин сравнил атаку на русскую культуру в странах Запада с событиями в гитлеровской Германии. Он пояснил, что на Западе из концертных афиш убирают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, а также запрещают книги русских писателей – последний раз подобное, по его словам, происходило 90 лет назад в нацистской Германии.

