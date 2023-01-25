Путин одобрил идею провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин заявил, что в будущем можно снова организовать Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако он подчеркнул, что в новых условиях это будет не просто сделать.

Глава государства напомнил, что в 2017 году РФ провела подобный фестиваль, несмотря на крымские события 2014 года. Путин отметил, что мероприятие прошло успешно. Власти поддержат организацию фестиваля, но не все зависит от их желания, подчеркнул российский лидер.

"Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", – цитирует Путина ТАСС.

Президент также указал на важность поддержки региональных властей в этом вопросе. По мнению главы государства, на территории России всегда организовывались международные мероприятия на высшем уровне. Путин пообещал привлечь к этому вопросу студентку РУДН Дарью Семенову, которая предложила российскому лидеру повторить фестиваль.

Кроме того, глава государства одобрил предложение перенести День молодежи с установленной даты на последнюю субботу июня. Он заявил, что в РФ многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни.

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