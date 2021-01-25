Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"26 января Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в городе Химки. Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что основной задачей развязки, площадь которой около 40 тысяч квадратных метров, является соединение старых и новых Химок, а также обеспечение транспортной доступности промышленной части города.

Протяженность основного хода развязки составляет 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. На развязке расположено от двух до пяти полос, на которых действует расчетная скорость движения 70 километров в час.

Ранее сообщалось, что программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Заммэра столицы Андрей Бочкарев отмечал, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.

