Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"26 января Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в городе Химки. Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что основной задачей развязки, площадь которой около 40 тысяч квадратных метров, является соединение старых и новых Химок, а также обеспечение транспортной доступности промышленной части города.
Протяженность основного хода развязки составляет 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. На развязке расположено от двух до пяти полос, на которых действует расчетная скорость движения 70 километров в час.
Ранее сообщалось, что программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Заммэра столицы Андрей Бочкарев отмечал, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.
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