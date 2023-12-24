Путин заявил, что только в армии РФ не забывают о боевых товарищах

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Солдаты Вооруженных сил РФ не забывают о своих боевых товарищах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с военными в Кремле.

Он напомнил, как один из ранее награжденных солдат обратил внимание президента на то, что награды достоен и командир, однако тогда боец еще не знал, что награды удостоили весь экипаж.

"Какой товарищ у вас по оружию надежный... Мужчина настоящий... Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно", – подчеркнул глава государства.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева напомнила, что семьи участников спецоперации из столицы могут рассчитывать на расширенные соцгарантии. В частности, дети военнослужащих имеют приоритет при приеме в детские сады и школы, а также обеспечиваются горячим питанием и могут претендовать на бесплатное дополнительное образование.

Более того, дети участников СВО имеют возможность на пребывание в круглосуточных детских садах, услуги которых могут потребоваться матерям, работающим посменно. Столичные власти также помогают матерям в трудоустройстве.

Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО