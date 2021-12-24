Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД

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Фото: 34.мвд.рф
Генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко назначили на должность заместителя главы МВД Владимира Колокольцева. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал Владимир Путин.
Кравченко более 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. С ноября 2008 года он возглавлял Главное управление МВД России по Волгоградской области.
Ранее Владимир Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета РФ. Первому заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву присвоено звание генерал-полковника, а заместителю Сергею Горяйнову – генерал-лейтенанта.
Кроме того, звания генерал-майора получили руководитель следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и трое других сотрудников СК в регионах. Также Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову.
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