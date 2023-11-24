Песков назвал "чушью" данные о планах прорыть тоннель под Керченским проливом

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Информация о том, что РФ и КНР якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от атак Украины, является "чушью". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее об этом сообщало издание The Washington Post. В материале газеты указывалось на перехваченные украинскими спецслужбами электронные письма, в которых якобы Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе.

"Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь", – отметил Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Запад поддерживает Киев в уничтожении "всего российского", в том числе удары по Крыму. По его словам, число "неустановленных" беспилотников, атакующих РФ, будет увеличиваться.

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