Песков заявил, что алгоритмы дипфейков можно засечь

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Алгоритмы, с помощью которых создаются дипфейки, можно засечь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, как бороться с дипфейками. По словам Пескова, если такую подделку можно как-то создать, значит, можно каким-либо образом и детектировать, то есть засечь.

"Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово", – поделился пресс-секретарь президента РФ в кулуарах форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Летом стало известно, что в правовом поле РФ появится официальный термин "дипфейк". Такой проект готовят в комитете Госдумы по информполитике совместно с Роскомнадзором.

Как уточнял глава комитета Александр Хинштейн, основная задача этой инициативы заключается в правовом определении явления дипфейков, которые на сегодняшний день уже не представляются уникальными.

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