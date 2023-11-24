Песков прокомментировал итоги G20

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита G20, отметил, что позиции по теме Украины разнятся. Он добавил, что страны использовали разные формулировки, в ответ на них Владимир Путин дал развернутую оценку.

Говоря об участии главы РФ в мероприятии "Большой двадцатки", официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путина слушали, а он слушал других. По его мнению, это значимый итог.

Также, по словам представителя Кремля, отсутствие американского лидера Джо Байдена не повлияло на ход саммита.

Между тем Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.

Саммит начался 22 ноября в 17:30 (15:00 по московскому времени). На нем обсуждались ситуация в мировой экономике и финансах, климатическая повестка и цифровизация.