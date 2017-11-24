Признать иноагентами McDonald's и KFC предложили в Госдуме

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Признать McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда иностранными агентами предложили в Госдуме. Письма с такой инициативой депутат Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

По мнению депутата, передает RT, рестораны фастфуда, с их "агрессивной рекламой", способствуют распространению среди россиян нездорового образа жизни и иностранных ценностей. Парламентарий также посетовал на падение интереса к традиционной русской кухне.

"Идеология фастфуда − борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду", − заявил Чернышов. Он подчеркнул, что продукты фастуфуда содержат вредные компоненты, такие как пальмовое масло, что ведет к заболеваниям легких, сердца, почек, печени и ожирению. "Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж", − отметил депутат.

На этом основании Чернышов рекомендовал признать McDonald's и другие сети фастфуда в России

иностранными агентами, усилив меры по проверке предлагаемой ими продукции. "Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку "продукция иностранного агента", − заключил парламентарий.

В апреле 2017 года Минздрав выступил с инициативой ограничить рекламу фастфуда, газировки и сладостей. Эта идея являлась частью стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Тогда в Минкомсвязи предложение не поддержали.