Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поток добровольцев позволяет комплектовать подразделения Вооруженных сил России, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Ресурс добровольческий достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения. Поэтому здесь у нас процесс отлажен", – объяснил он.

Песков обратил внимание, что российская армия в зоне спецоперации на Украине движется аккуратно, чтобы не подрывать наступательный потенциал. По его словам, это "продуманные действия", которые "лучше растянуть по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших".

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на "очень сомнительную легитимность" украинских властей.

По его словам, площадка в Стамбуле является оптимальным форматом для переговоров, а об остальном можно будет говорить только после того, как будут достигнуты значимые экспертные наработки.

Полянский добавил, что страны Европы хотят, чтобы СБ ООН жил в "параллельной реальности", в которой Украина не проигрывает на поле боя, а украинские граждане "не погибают в бессмысленной борьбе за западные геополитические интересы".

