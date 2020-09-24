Путин поздравил новых российских губернаторов с избранием

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием. Глава государства ожидает, что они будут трудиться с предельной самоотдачей, передает РИА Новости.

"Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности глав регионов. Разумеется, в начале хочу сказать, что такое доверие, – это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Конечно, вы это хорошо все понимаете", – сообщил Путин.

На встрече с губернаторами российский лидер напомнил, что среди избранных глав регионов есть и те, что руководили до этого, проявив лучшие качества.

"Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на 100%, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов – реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", – обратился глава государства.

Президент добавил, что выборы в стране были с высоким уровнем конкуренции, при этом наблюдателями зафиксировано снижение числа жалоб по сравнению с 2019 годом. Как подчеркнул Путин, на выборах перед избирателями представили широкий спектр партий, кандидатов.

ЦИК и общественные наблюдатели, по словам президента, зафиксировали снижение числа нарушений по сравнению с выборами прошлого года.

В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).