В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать питомцев у должников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать домашних животных у граждан за долги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному строительству и законодательству.
Речь идет о домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Отмечается, что в результате изъятия негативные последствия наступают не только для должников, но и для животных, которые требуют соответствующего ухода и содержания.
Сейчас закон запрещает обращать взыскание на "используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел, корма, необходимые для их содержания, и хозяйственные строения, необходимые для их содержания.
Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, а также содержанию их в надлежащих условиях и эмоциональному благополучию их владельцев.
Ранее сообщалось, что чипирование домашних животных с нового года может стать обязательным. Присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами.
Подкожный микрочип вместе с установкой обойдется в среднем в 300 рублей. Также владельцы животных смогут использовать более дешевые бирки, кольца и ошейники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: