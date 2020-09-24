В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать питомцев у должников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать домашних животных у граждан за долги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному строительству и законодательству.

Речь идет о домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Отмечается, что в результате изъятия негативные последствия наступают не только для должников, но и для животных, которые требуют соответствующего ухода и содержания.

Сейчас закон запрещает обращать взыскание на "используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел, корма, необходимые для их содержания, и хозяйственные строения, необходимые для их содержания.

Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, а также содержанию их в надлежащих условиях и эмоциональному благополучию их владельцев.

Ранее сообщалось, что чипирование домашних животных с нового года может стать обязательным. Присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами.

Подкожный микрочип вместе с установкой обойдется в среднем в 300 рублей. Также владельцы животных смогут использовать более дешевые бирки, кольца и ошейники.