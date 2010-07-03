Операторы связи начали устанавливать оборудование по закону о защите Рунета

Операторы связи приступили к установке оборудования по закону о защите Рунета. Тестирование оборудования продлится до середины октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.
Работы пройдут в "тесном сотрудничестве с операторами связи". Сначала предстоит провести техническую проверку, а затем оборудование протестируют в боевом режиме.
"Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", – заявил Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".
По закону об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".
Закон, подписанный Владимиром Путиным 1 мая, вступит в силу в ноябре. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года.
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