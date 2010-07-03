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14:54

Операторы связи начали устанавливать оборудование по закону о защите Рунета

власть технологии

14:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Операторы связи приступили к установке оборудования по закону о защите Рунета. Тестирование оборудования продлится до середины октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Работы пройдут в "тесном сотрудничестве с операторами связи". Сначала предстоит провести техническую проверку, а затем оборудование протестируют в боевом режиме.

"Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", – заявил Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".

По закону об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Закон, подписанный Владимиром Путиным 1 мая, вступит в силу в ноябре. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года.

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власть технологии

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