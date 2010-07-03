Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в горной отрасли

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию в угледобывающей промышленности страны и подписал направленные на исправление проблем поручения. Слова кремлевского спикера приводит РИА Новости.

"Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", – уточнил Песков.

Он также добавил, что главу государства не устроил и ряд других моментов. Все они отмечены в соответствующих документах.

Ранее президент поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Кроме того, было поручено усовершенствовать организацию медосмотров для работников данной сферы, в первую очередь для занятых на подземном производстве.