Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

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Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, он поручил усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах. Согласно поручению, необходимо также заняться вопросом о порядке реабилитации работающих во вредных и опасных условиях. Говорилось и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения.

Выполнить поручение должны к 31 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

На встрече с главами угледобывающих регионов глава государства отметил, что отрасль демонстрирует хорошие показатели добычи, уверенный экспортный потенциал. Российский лидер упомянул и большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом он добавил, что рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности. По словам Путина, развиваться должны и программы в сфере соцподдержки.