Путин отметил роль "Спасской башни" в сфере гуманитарного сотрудничества

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", отметив, что ежегодно этот праздник объединяет на главной площади страны талантливые коллективы из России и многих зарубежных государств и дарит публике радость встречи с настоящим искусством. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
"Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", – подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль привлечет внимание большого количества людей – от ценителей классической и современной музыки до интересующихся военной историей и торжественными церемониалами.
В заключении глава государства пожелал участникам и зрителям всего наилучшего.
Ранее участников и гостей фестиваля поприветствовал Сергей Собянин. Мэр поблагодарил военные оркестры со всего мира за этот праздник и добавил, что в рамках фестиваля музыканты выступят не только на Красной площади, но также в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах.
"Спасская башня" будет проходить в Москве с 23 августа по 1 сентября. География стран-участниц фестиваля традиционно охватывает все части света. В этом году в Москву приехали Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и многие другие.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: