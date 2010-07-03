Путин отметил роль "Спасской башни" в сфере гуманитарного сотрудничества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", отметив, что ежегодно этот праздник объединяет на главной площади страны талантливые коллективы из России и многих зарубежных государств и дарит публике радость встречи с настоящим искусством. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

"Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", – подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль привлечет внимание большого количества людей – от ценителей классической и современной музыки до интересующихся военной историей и торжественными церемониалами.

В заключении глава государства пожелал участникам и зрителям всего наилучшего.

Ранее участников и гостей фестиваля поприветствовал Сергей Собянин. Мэр поблагодарил военные оркестры со всего мира за этот праздник и добавил, что в рамках фестиваля музыканты выступят не только на Красной площади, но также в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах.

"Спасская башня" будет проходить в Москве с 23 августа по 1 сентября. География стран-участниц фестиваля традиционно охватывает все части света. В этом году в Москву приехали Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и многие другие.