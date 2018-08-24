Паньшин назначен и.о. полпреда в ПФО

Исполняющим обязанности полпреда президента России в Приволжском федеральном округе после ухода Михаила Бабича стал его заместитель Игорь Паньшин. Об этом назначении сообщили в пресс-службе полпредства ПФО.

Паньшин является действительным государственным советником РФ второго класса и имеет звание генерал-полковника внутренней службы. В период с 2008 по 2017 год он был главой Приволжского регионального центра МЧС РФ, а в марте прошлого года стал заместителем полпреда президента РФ в ПФО.

24 августа Владимир Путин назначил Михаила Бабич, ранее занимавшего пост полпреда президента в ПФО, полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.