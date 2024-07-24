Мишустин заявил о распространении президентских стипендий еще на 12 направлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Президентские стипендии, которые будут выплачивать исследователям и ученым, задействованным в сфере науки и прорывных технологий, распространят до конца года еще на 12 направлений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Новосибирском академгородке с молодыми учеными, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Минобрнауки РФ уже сформировало методику, согласно которой эти стипендии будут выплачиваться ученым.

Кроме того, как заявил председатель правительства, мероприятия по поддержке исследователей войдут в новые нацпроекты "Кадры" и "Молодежь и дети".

25 января Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, которая в итоге составит 30 тысяч рублей. В аппарате вице-премьера уточнили, что увеличение затронет в том числе правительственные стипендии – до 20 тысяч рублей.

В связи с этим российские власти планируют каждый год выделять на эти цели из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что верхний предел не обозначен, а вузы сами устанавливают размеры стипендий, их минимальный размер определен.

