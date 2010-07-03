Принят закон о фитнес-центрах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госдума приняла закон о статусе фитнес-центров. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

За спортивными частными центрами официально закрепляется определение "физкультурно-спортивные организации, цель которых – оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".

По словам парламентариев, в 329-й Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" за 12 лет вносили изменения более 50 раз. Но ни в этом документе, ни в других российских законах и подзаконных актах не было закреплено понятие "фитнес", что создавало сложности при оценке работы целой отрасли.

Согласно закону, фитнес-центры должны будут привлекать к работе исключительно квалифицированных работников. Они будут обязаны обеспечивать безопасность граждан во время тренировок. Также центры смогут самостоятельно устанавливать стандарты качества услуг.

Центрам предоставят право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

