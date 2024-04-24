Песков: Кремль не вмешивается в инцидент с задержанием главы ГУ МЧС Чечни

Фото: МЧС России по Чеченской Республике

Кремль не будет вмешиваться в задержание начальника главного управления МЧС по Чечне Алихана Цакаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов", – сказал Песков.

СМИ сообщали, что 17 апреля в Дагестане задержали Цакаева. По их данным, шесть силовиков вытащили мужчину из внедорожника и положили лицом на асфальт после того, как он оказал им сопротивление.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять соответствующие меры в отношении виновных. Кадыров подчеркнул, что нападавшие "не должны носить и марать форму блюстителя". По его мнению, в отношении Цакаева произошла "постыдная провокация".

Позднее ГУ МВД России по Северному Кавказу доложило о результатах проведенной проверки в отношении Алихана Цакаева. По информации ведомства, водитель ехал по встречной полосе трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для других автомобилистов.

Также правоохранители уточнили, что мужчина отказывался предоставить документы, нецензурно высказывался и пытался скрыться от полиции.