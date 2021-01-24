Путин выступит на Давосском форуме

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Президент РФ Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе на предстоящей неделе. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".

"...по нашей информации, [президент] выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", – заявили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Ожидается, что глава государства также проведет новое совещание с членами правительства.

Помимо этого, в графике Владимира Путина запланирована встреча со студентами российских вузов в Татьянин день и посещение музея Великой Отечественной войны в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с американскими властями, если новая вашингтонская администрация предложит сотрудничество и рациональный диалог.

