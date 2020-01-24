Путин поднял фуражку офицера палестинского караула

Фото: Twitter.com/Kremlinpool_RIA

Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем поднял фуражку палестинского гвардейца, упавшую на пол. В Сети появилось видео, снятое личным фотографом президента Палестины Махаммадом Атиком.

На кадрах видно, как президент РФ проходит с палестинским коллегой мимо стоящих в ряд военных. В этот момент Путин заметил лежащий на полу головной убор. Он остановился, поднял фуражку и надел ее на голову офицера. Уходя, российский лидер показал военному большой палец.

"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", – подписал автор свое видео.

В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса pic.twitter.com/gQtrkL0Zjo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2020 г.



Во время визита в Вифлеем Путин обсудил с главой палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.