Новый порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров ввели в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установил новый порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России, сообщается на сайте правительства.

Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется с целью исчисления вывозных таможенных пошлин, база для исчисления которых является таможенная стоимость вывозимых товаров.

Также установлены методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров и основания для их применения.

Нововведения потребовались в связи с изменениями в праве Евразийского экономического союза и российском законодательстве.

Ранее Дмитрий Медведев высказался в поддержку идеи снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро. Предложение о значительном снижении беспошлинного ввоза озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов. В ответ на это Медведев заявил, что согласен с данной мерой и попросил Силуанова подготовить нормы к Совету глав правительств ЕврАзЭс.

С 1 января пошлиной будут облагаться посылки дороже 200 евро. При этом лимит устанавливается на месяц, а не на каждый конкретный случай. Министерство финансов может планомерно снижать этот порог до 100 евро в 2020 году, 50 евро – в 2021 году и 20 евро – с 2022 года.

Летом Минфин предложил вдвое повысить ставку сбора за таможенные операции при ввозе товаров для личного пользования из-за рубежа. Соответствующий проект уже разработан, а изменения могут вступить в силу с 2020 года.

