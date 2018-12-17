Эксперт прокомментировал введение пошлины за зарубежные покупки

С нового года за привезенные из-за рубежа подарки на сумму более 500 евро россиянам придется заплатить пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Эта мера направлена на пресечение мелкооптовой нелегальной торговли – "челночного бизнеса".
Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в беседе с порталом Москва 24, что справедливым является решение обложить налогом самозанятых.
"Это справедливо: все должны платить налоги, включая тех, кто занимается бизнесом. Вопрос стоит в том, чтобы расходы на администрирование тех налогов не превысило суммы, которые были собраны", – рассуждает Зубец.
По его словам, на туристах мера отразится не сильно, поскольку в Европу на шопинг обычно летают самолетами. Что касается суммы в 500 евро – по мнению эксперта, она сильно занижена.
"Здесь 500 евро – порог, по моим оценкам, все-таки заниженный. Если мы говорим о челноках, там речь идет о суммах в несколько тысяч евро. На сумме 500 евро вы ничего не заработаете, оборот слишком небольшой: челнок как бизнес – это от нескольких тысяч евро точно, – считает Зубец. – Главное, чтобы не попали простые туристы, которые просто едут за границу и покупают что-то для себя. Здесь необходимо отделить бизнес от тех, кто приобретает товары для собственного пользования. При такой маленькой сумме это будет практически невозможно".
Решение о постепенном понижении беспошлинного ввоза страны ЕАЭС приняли в конце 2017 года, оно вступает в силу 1 января 2019 года. А с 1 января 2020 года он снизится до 200 евро за одну посылку в месяц.
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