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09:53

Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

общество власть

09:53

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Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Министерство финансов России подготовило проект постановления, согласно которому с 2020 года предлагается вдвое повысить ставку сбора за таможенные операции при ввозе товаров для личного пользования из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о повышении ставки до 500 рублей. Исключения составляют водные и воздушные суда для личного пользования и автомобили. Для них устанавливаются отдельные ставки сборов.

Документ может вступить в силу уже 1 января следующего года.

Ранее в Россельхознадзоре опровергли сообщения СМИ об ужесточении правил провоза багажа через границу. В ведомстве подчеркнули, что нормы провоза растительной продукции в ручной клади, согласно которым при ее ввозе весом более пяти килограммов требуется оформление фитосанитарных сертификатов, действуют уже несколько лет и не изменятся для обычных граждан.

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общество власть

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