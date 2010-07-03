Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

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Министерство финансов России подготовило проект постановления, согласно которому с 2020 года предлагается вдвое повысить ставку сбора за таможенные операции при ввозе товаров для личного пользования из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о повышении ставки до 500 рублей. Исключения составляют водные и воздушные суда для личного пользования и автомобили. Для них устанавливаются отдельные ставки сборов.

Документ может вступить в силу уже 1 января следующего года.

Ранее в Россельхознадзоре опровергли сообщения СМИ об ужесточении правил провоза багажа через границу. В ведомстве подчеркнули, что нормы провоза растительной продукции в ручной клади, согласно которым при ее ввозе весом более пяти килограммов требуется оформление фитосанитарных сертификатов, действуют уже несколько лет и не изменятся для обычных граждан.