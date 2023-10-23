Песков ответил на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа

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В нынешних условиях в зоне палестино-израильского конфликта трудно озвучивать детальную информацию о судьбе российских заложников, удерживаемых ХАМАС. Однако дипломаты РФ работают над их освобождением и прилагают все необходимые усилия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают", – добавил он.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что не все граждане РФ, находящиеся в секторе Газа, поддерживают связь с представительством России.

"Вы знаете, что регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что число россиян, погибших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, возросло до 20 человек. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов добавил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся семь граждан РФ. Кроме того, известно о двух россиянах, которые остаются в заложниках в секторе Газа.

Посол рассказал, что российская сторона устанавливает контакты с палестинским движением ХАМАС, чтобы договориться об их вызволении. При этом Викторов не исключил, что пострадавших и жертв может быть больше, поскольку точных данных нет даже у израильской стороны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

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