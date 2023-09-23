Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано

Фото: kremlin.ru

Президент России выразил глубокие соболезнования итальянскому президенту Серджо Маттарелле в связи с кончиной экс-главы республики Джорджо Наполитано. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях”, – отметил Путин.

Российский президент также добавил, что Наполитано по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом. Также Путин отметил, что ему посчастливилось неоднократно общаться Джорджо Наполитано и он навсегда сохранит светлую память о нем.

Экс-президент Италии Джорджо Наполитано скончался в Риме 22 сентября в возрасте 98 лет. У бывшего главы государства в последние годы участились проблемы со здоровьем. В 2018 и 2022 годах он перенес серьезные операции. Пост президента страны он занимал с 2006 по 2015 год.