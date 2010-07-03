Кудрин ответил Шойгу в споре о тратах на оборону

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Глава Счетной палаты РФ, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин отреагировал на слова министра обороны Сергея Шойгу о бюджетных расходах на армию.
"Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель – эффективность", – написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.
Также он отметил, что расходы на оборону в 2018 году составили около 2,7 процента ВВП. "Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях Центра стратегических разработок (ЦСР)", – резюмировал он.
Ранее Сергей Шойгу в интервью одному из изданий высказался, что экономистам нужно "бояться не больших расходов, а маленьких доходов". Он также обратил внимание на то, что Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза, что при этом не отменяет необходимости постоянно заниматься экономией государственных средств. Вместе с тем Шойгу рассказал, что учет ресурсов ЖКХ Минобороны был налажен как раз после его назначения.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сократит военные расходы в 2020 году до 2,87 процента, в 2021 году – до 2,8 процента ВВП. По его словам, в 2017 году объем военных расходов составил 3,4 процента ВВП, а в 2019 году – 2,9 процента. Сокращаются все расходы, а основное внимание уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.
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