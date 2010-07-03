Минспорта РФ окажет содействие WADA

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Министерство спорта России уведомлено о том, что база данных, переданная Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ее осведомителем, отличается от той, копию которой забрали специалисты агентства в Москве в 2019 году. Россия готова содействовать в выяснении причин ситуации, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны, будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие", – сказал Колобков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о рисках неучастия страны в Олимпиаде 2020 года в связи с претензиями WADA по поводу изменений в базе данных московской лаборатории. Песков сказал, что в Кремле знают, что у WADA есть ряд вопросов, но есть трехнедельный срок для подготовки ответа на все вопросы. Поэтому, как отметил Песков, в течение этих трех недель нужно просто подождать.

Урегулированием этого вопроса занимаются спортивные власти страны, уточняет "Интерфакс".

"WADA не является визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA. Это вопрос, который касается наших спортивных властей, и именно там и будет готовиться ответ", – подчеркнул Песков.

Сейчас эксперты выясняют, в чем причины отличия базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной в WADA осведомителем, от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году.

