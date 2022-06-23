Песков не знает об идее сделать 1 июля Днем тружеников тыла

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что не знает об идее сделать 1 июля Днем тружеников тыла.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет", – цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку инициативы сделать 1 июля Днем тружеников тыла. Сенатор рассказала, что направила соответствующее письмо президенту РФ.

По словам Матвиенко, такое предложение уже реализуют в Чувашской Республике в этом году, инициативу поддерживают и в других регионах Российской Федерации.